Wirtschaftstreff in Straelen : Stadt bittet um Vorschläge: „Grüne Couch“-Preisträger gesucht

Wirtschaftstreff in Straelen

Im vergangenen Jahr wurde die Grüne Couch an den Gartenbaubetrieb Hommes und den Verein „L(i)ebenswertes Straelen“ verliehen. Foto: Norbert Prümen (nop)

Straelen Straelener WfG bittet Bevölkerung um Vorschläge. Am 21. November werden erneut zwei Verdiente ausgezeichnet.

Im Rahmen des traditionell am Donnerstag nach dem Buß- und Bettag stattfindenden Wirtschaftstreffs wird auch in diesem Jahr erneut der Wirtschaftspreis „Grüne Couch“ verliehen. Am Donnerstag, 21. November, ehrt die Straelener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (WfG) verdiente Engagierte, die sich für das positive Bild der Blumenstadt einsetzen. Über 200 Gäste finden sich alljährlich im Forum des Schulzentrums ein und lauschen gespannt dem Redner, der die Preisträger vorstellt.