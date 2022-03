Kunsthandwerk am Niederrhein : Zuschauen und mitmachen in Ateliers von Töpfern

Kerken Zum 17. Mal läuft bundesweit der Tag der offenen Töpferei. Den kreativen Könnern des alten Handwerks kann man unter anderem in Kerken über die Schulter schauen.

Am Niederrhein laden die Keramiker Peter Covaci aus Xanten und Guido Zenke aus Kerken sowie die Keramikerinnen Sabine Krispin aus Dinslaken und Petra Wolf aus Brüggen-Bracht Freunde des Töpferhandwerks, Keramikliebhaber und Interessierte in ihre Werkstätten und Ateliers ein. An beiden Tagen geben sie Einblicke in ein uraltes Handwerk, das brandaktuell und überraschend modern ist und sich zwischen Tradition und Trend bewegt. Sie zeigen, dass der vermeintlich unscheinbare Werkstoff Ton ein faszinierendes Material ist, was sich in der Kreativität ihrer Arbeiten ausdrückt. Ihre Produktpalette reicht von traditioneller Gebrauchskeramik bis zur modernen Gefäßkeramik, von fantasievoller Gartenkeramik bis zu künstlerisch gestalteten Einzelstücken. Gerne beantworten sie Fragen zu ihren ausgestellten Werken, ihrem Arbeitsalltag und den Arbeitsprozessen ihres Handwerks.