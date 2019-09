Altkleidercontainer in Geldern : Belohnung für Hinweise auf Müllsünder ausgesetzt

Unbekannte haben Bauschutt an den Altkleidercontainern der Kolpingsfamilie Geldern an der Schloßstraße abgeladen. Foto: Leisten Textilrecycling

Geldern Seit drei Wochen laden Unbekannte Bauschutt an den Altkleidercontainern an der Schloßstraße ab. Die Kolpingsfamilie Geldern bietet 200 Euro einen Hinweis auf die Verantwortlichen.

Verena Kensbock (veke) ist Redakteurin in Geldern am Niederrhein.

Die Kolpingsfamilie setzt sich gegen Müllsünder an ihren Altkleidercontainern in Geldern zur Wehr. Seit etwa drei Wochen laden Unbekannte immer wieder Bauschutt und Renovierungsmaterial an den Containern an der Schloßstraße in Geldern ab, berichtet Bodo Polixa von der Kolpingsfamilie. Um die Verantwortlichen zu finden, wurde nun eine Belohnung von 200 Euro ausgesetzt. Belohnt werde ein Hinweis, der hilft, den oder die Täter zu finden.