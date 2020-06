Infrastruktur in Issum : Alter Bofrost-Komplex in Issum macht für Wohnbebauung Platz

Alter Bofrost-Komplex in Issum macht für Wohnbebauung Platz

Infrastruktur in Issum

Issum Im Bauausschuss von Issum wurde die Planung für ein neues Bauvorhaben präsentiert. Der alte Bofrost-Komplex macht Platz für insgesamt 32 Wohneinheiten und eine Tiefgarage sowie Stellplätze für Fahrräder.

Nach dem ehemaligen St.-Josef-Krankenhaus verschwindet in Issum demnächst ein weiteres Gebäude, das zwar nicht unbedingt schön, aber zumindest ortsprägend war. Die alte Bofrost-Halle, die an der Ecke Kullenweg/Werkstraße in die Höhe ragt, und der gesamte Komplex dahinter weichen einer Wohnbebauung.