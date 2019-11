„Alte Schule“ wird umgebaut : Lüllingen bekommt ein Dorfzentrum

Die alte Schule soll nach dem Umzug der Feuerwehr in ein Dorfzentrum umgebaut werden. Für die Idee engagieren sich Paul Lambert, Markus Luyven, Willi Kelders, Michael Opgenhof, Jennifer Noak und Ortsbürgermeister Kurt Münster. Foto: Norbert Prümen (nop)

Lüllingen Sobald die Feuerwehr in ihren Neubau zieht, soll die „Alte Schule“ zügig umgestaltet werden. Informationen über den Gartenbau sind ein wichtiger Bestandteil des Konzepts. Einen Zuschuss gibt es aus dem Leader-Programm.

Noch ist die „Alte Schule“ in Lüllingen die Feuerwache des Dorfes. Doch sobald die Blauröcke in ihren Neubau umziehen, soll der hier Umbau beginnen: Als Information- und Begegnungszentrum soll die Schule zu einem Treffpunkt für die Dorfgemeinschaft werden. Möglich machen das ein Zuschuss aus dem Leader-Programm und vor allem ganz viel ehrenamtliches Engagement.

Zielgruppe Neben den Dorfbewohnern und den örtlichen Vereinen in erster Linie Touristen, Schüler und das Fachpublikum aus dem Gartenbau.

Multimedial Die Präsentation soll an die mehr als 200-jährige Geschichte der Schule und die besondere Prägung Lüllingens als erste Mustersiedlung des Gartenbaus (seit 1929) erinnern. Auch soll der moderne Gartenbau vorgestellt werden.

Wie lange es an der Klus schon eine Schule gibt, ist nicht nachweisbar. 1636 wurde erstmals ein Lehrer namens Fabriell im Rentenbuch des Walbecker Pastors erwähnt, der die Zahlungen für die damalige Antoniuskapelle ablieferte. 1967 endete die Zeit der Lüllinger Schule als Volksschule, 1970 wurde auch der Grundschulbetrieb eingestellt. Seitdem diente das Gebäude als Standort für die Feuerwehr und den Schießstand der St.-Rochus-Bruderschaft. Seit 2010 ist das Haus ein Baudenkmal.

Die Schützen werden auch in Zukunft weiterhin das Obergeschoss nutzen. Das Erdgeschoss soll nach den Plänen von Paul Lambert umgebaut werden. Eine Multimediaschau soll mit Erzählungen, Bildern, Tonaufnahmen und Videos den Besuchern die Geschichte des Dorfes und des Gartenbaus in der Region näherbringen. Dazu sollen passende Exponate in Schaukästen und Vitrinen kommen. Die Radrouten der Region mit den touristisch interessanten Zielen werden auf einer großen Karte zu finden sein. Denn die neue „alte Schule“ wird nicht nur zum Begegnungszentrum für Lüllingen, durch die Informationsmöglichkeiten soll sie ein Baustein im touristischen Konzept der Region sein. Zudem soll sie auch für den Gartenbau als Beruf werben. Betrieben und Schulen soll das Haus als Seminar- und Tagungsraum dienen.