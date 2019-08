Beliebte Folk-Veranstaltung in Geldern : Irish Sessions auf der Boeckelt vor dem Aus

Geldern Der Pachtvertrag für die Alte Boeckelter Schule läuft Ende 2019 ab. Noch vier Termine in diesem Jahr.

Seit zehn Jahren gibt es die Irish Sessions in der Alten Boeckelter Schule. Jetzt sieht es so aus, als sollte die Zeit für diese Musikveranstaltung an diesem Ort ablaufen. Wie Organisatorin Maria Trösser mitteilte, gibt Egbert Groterhorst, Eigentümer der „Lindenstuben“ und Pächter der Alten Boeckelter Schule, den Pachtvertrag zum 31. Dezember auf.

Vier Termine für die Irish Session stehen in der Boeckelter Schule noch an: 15. September, 20. Oktober, 24. November und 15. Dezember. Beginn ist jeweils um 16 Uhr, der Eintritt ist frei. Was danach kommt, sei offen, so Maria Trösser.