Gastbeitrag von Heinz Deselaers, Altbauer aus Geldern : Mit viel Fleiß zum kleinen Preis

Geldern Aktuell hat die Landwirtschaft viele existenzielle Sorgen. Dazu scheint Bauernbashing in Mode zu sein. Altbauer Heinz Deselaers bangt um die Zukunft der gesamten Branche.

Preise wie 1970 und kleiner, Wo gibt es das Ja, das gibt es für die Bauern. Zum Vergleich einige Durchschnittspreise und auch die Wertigkeit des Euro darf man in Frage stellen: 100 kg Weizen kosteten 1970 40 DM, heute 17 €. Ein Liter Milch 0,75 DM, heute 0,30 €. Oder ein Kilo Schweinefleisch, damals für 3,60 DM, heute für 1,40 €.

In der Vergangenheit haben die Bauern an der Rationalisierungsschraube gedreht und mit Hilfe von hoch effizienter Landtechnik und einer 60-Stunden-Woche auf ihren Höfen weiter produziert. Inzwischen hat diese Schraube keine Umdrehungen mehr. Immer mehr Bauern müssen ihre Hoftore endgültig schließen, und zwar Höfe, auf denen seit Generationen Bauern und ihre Familien leben und arbeiten.

Landwirtschaft in Kempen vom Computer aus

Serie „Im Märzen der Bauer“ : Landwirtschaft in Kempen vom Computer aus

Auf deutsche Produkte ist in Qualität und Sicherheit Verlass, die hiesigen Produktionsstandards sind weltweit nur mit wenigen Ländern vergleichbar. Die NGOs als erste Berater, speziell der Umweltministerin, haben in der Regel mit der Darstellung der Landwirtschaft mit Filmaufnahmen aus alten Stalleinbrüchen den Weg in die Medien gefunden, aber noch nie die billigen Preise unserer hochwertigen Nahrungsmittel, die Einfuhr von mit Hormonen gemästetem Rindfleisch oder Zucker von Brandrodungsflächen beanstandet. Von diesen Zusammenhängen weiß der Verbraucher nichts und er weiß noch weniger, wie Landwirtschaft heute geht.