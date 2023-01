Großbrand in Geldern am 20. Januar 1963 Vor 60 Jahren brannte ein Kaufhaus in Geldern

„Großbrand zerstörte Kaufhaus Geka“, meldete die Rheinische Post am 21. Januar 1963 auf der lokalen Titelseite. Am Tag zuvor heulten demnach nicht nur in Geldern, sondern auch in Kevelaer, Straelen und Pont die Sirenen. Dunkle Qualmwolken standen am Sonntag gegen 14 Uhr über dem Kaufhaus an der Issumer Straße. Aus dem Verkaufsraum im ersten Stock loderten die Flammen.