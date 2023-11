Spannung im Kevelaerer Bühnenhaus Grünkohlessen zum Alpenthriller

In einer verschneiten Berghütte hoch über dem idyllisch gelegenen Kurort will Kommissar Jennerwein mit seinem Team feiern. Einmal ohne Verbrecherjagd gemütlich am Kaminfeuer sitzen und Geschichten erzählen. Doch was haben die blutigen Spuren im Schnee zu bedeuten? Warum kreist eine Drohne über der Hütte? Und warum hat die Gerichtsmedizinerin auf einmal einen neuen Freund? Während drunten im Kurort die Polizeistation verwaist ist und eine Gestalt leblos in einem versperrten Keller liegt, erkennt Jennerwein, dass er in eine Falle geraten ist.