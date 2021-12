Neueröffnung in Geldern : „Pünktchen“ kleidet Kinder günstig

Die kleine Ada hat die Qual der Wahl, aber Jeanette Stein (r.) hilft gerne weiter, um das passende Kleidungsstück zu finden. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Geldern Jeanette Stein betreibt schon ein Second-Hand-Geschäft in Alpen. Im November eröffnete sie einen Ableger in Geldern. Dort gibt es nicht nur wertige Anziehsachen für Kinder, sondern auch Zubehör günstig zu kaufen.

„Pünktchen und Anton“ heißt ein Kinderbuchklassiker von Erich Kästner. Pünktchen und Anton, das sind auch Jeanette und Chris Stein. Zumindest, wenn sie früher in den sozialen Netzwerken unterwegs waren und nicht ihre Echtnamen verwenden wollten. Jeanette war Pünktchen und ihr Mann Chris, mit dem sie seit der fünften Klasse zusammen ist, Anton. Später als Jeanette Stein schwanger wurde, nannte sie den Punkt auf dem Ultraschallbild Pünktchen. „Der Name hat mich irgendwie immer schon begleitet“, erzählt die 34-Jährige.

Als sie dann ihr erstes Geschäft eröffnete, im Juni 2019 in Alpen, nannte sie es – na, wie wohl – „Pünktchen“ natürlich. Mittlerweile hat der Laden eine Dependance. Im November eröffnete ein zweites „Pünktchen“ in Geldern und zwar in dem früheren „BiMon Kinder-Second-Hand-Shop“ von Brigitte Weiß an der Hülser-Kloster-Straße 34, die sich nach 30 Jahren in den Ruhestand verabschiedet hat. Großartig was verändert hat Jeanette Stein nicht. Die Einrichtung hat sie fast 1:1 übernommen. „Wenn man so will, habe ich mich ins gemachte Nest gesetzt“, erzählt sie und muss lachen. Auch das Konzept ist das alte: Es gibt immer noch gebrauchte Kindermode zu kaufen. „Ich habe lediglich die Mädchensachen von den Jungssachen getrennt und auch ein paar größere Teile wie Kinderwagen, Reisebettchen und Laufställe mit ins Sortiment aufgenommen.“ In Alpen bietet sie ihren Kunden auch noch Umstands- und Damenmode an, aber dafür war in Geldern kein Platz.

Info Ab 2022 auch samstags geöffnet Angebot Seit 1. November ist Jeanette Stein Besitzerin des Second-Hand-Kindergeschäfts „Pünktchen“ an der Hülser-Kloster-Straße 34.



Kontakt Erreichbar ist das Geschäft Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 10 bis 13 und von 15 bis 18 Uhr sowie mittwochs von 10 bis 13 Uhr. Ab 1. Januar ist das Geschäft auch samstags von 10 bis 13 Uhr geöffnet, Telefon 02831 2092 oder bei Facebook unter Pünktchen @SecondhandAlpen.

Ach ja, und sie hat keinen Computer, sondern betreibt das Geschäft „oldschool“ mit Stift und Papier. Soll heißen: Wer sich von alten, aber gut gepflegten Kindersachen (keine Löcher, kein Schmutz) trennen möchte, kann damit in den Laden kommen und sich eine Kundennummer abholen. Anschließend werden die Sachen dann auf Kommission in die Regale und auf Bügel einsortiert und bis zu einem bestimmten Datum im Laden angeboten. Wenn sie einen Abnehmer finden, verdienen die Kunden 30 bis 50 Prozent an den Sachen mit, abhängig vom ursprünglichen Wert. Zweimal im Jahr ist Inventur, dann wechselt das Angebot von Frühling/Sommer- auf Herbst/Winter-Mode. Entpuppt sich ein Teil als Ladenhüter, gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder, der Kunde nimmt seine Sachen wieder mit nach Hause oder er spendet sie der Flüchtlingshilfe Alpen. Alle zwei Monate steht Jeanette Stein dort mit vollen Säcken vor der Tür, um nicht benötigte Anziehsachen abzugeben.

Eigentlich ist die Alpenerin gelernte Zahnarzthelferin. Doch mit der Geburt ihre Tochter Maja fiel es ihr immer schwerer, Job und Familie unter einen Hut zu bringen. „Mein Leben bestand aus einem Zwiespalt: Einerseits habe ich meinen Job wirklich gerne gemacht, andererseits konnte ich nicht immer zu Hause sein, wenn meine Tochter krank war und ich mich um sie kümmern wollte.“ Die Idee, sich selbstständig zu machen, geisterte schon seit Längerem durch ihren Kopf. Als sie dann eines Tages an einem leerstehenden Schreibwarengeschäft vorbeikam, sei ihr spontan die Idee gekommen, „da mal anzuklingeln“. Vier Wochen später habe sie „Pünktchen“ eröffnet. Seitdem brummt das Geschäft mit der Nachhaltigkeit. In Alpen hat Jeanette Stein mittlerweile 700 Kunden, die sie regelmäßig mit gebrauchter Mode beliefern, in Geldern sind es nach einem Monat an die 60. Dass mit der Vorliebe für Second-Hand-Sachen hat sie von ihren Eltern, mit denen sie früher regelmäßig auf Trödelmärkten unterwegs war, um das ein oder andere Schnäppchen zu finden. „Ich weiß noch, dass wir einmal im Monat nach Wesel gefahren sind, wo eine Frau Miss-Sixty-Klamotten verkauft hat. Die hatte wahrscheinlich eine Tochter, die etwas älter war als ich und die den gleichen Klamottengeschmack hatte. Jedenfalls habe ich mich dort immer eingedeckt“, erinnert sie sich. „Ich liebe es, nach alten Schätzen Ausschau zu halten.“ Früher sei sie auch selbst trödeln gewesen, aber das wurde ihr irgendwann zu viel mit den ganzen Kisten und dem Geschleppe.