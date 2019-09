Alltagsmenschen der Betonkünstlerin Christel Lechner : Straelen lädt zu „Stroelse Koffie“ ein

Die Alltagsmenschen der Betonkünstlerin Christel Lechner werden bald am öffentlichen Leben teilnehmen.

Die Blumenstadt Straelen macht von sich reden und startet jetzt durch. Einerseits sind die Baumaßnahmen am Ostwall abgeschlossen. Rewe eröffnete in diesen Tagen wie auch die Drogerie dm. Andererseits sorgen zehn neue Bewohner für jede Menge Gesprächsstoff und machen Straelen um eine Attraktion reicher. Die Rede ist von den Alltagsmenschen der Betonkünstlerin Christel Lechner. An fünf ausgewählten Standorten werden sie im Herzen von Straelen Position beziehen und am öffentlichen Leben teilnehmen. Grund genug für die Organisatoren, Stadtmarketing und dem Verein AusStraelen, diese Ereignisse am Freitag, 13. September, zu feiern.