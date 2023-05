Das große Kirmes-ABC Die Gelderner Pfingstkirmes von A bis Z

K wie Kirmesfreunde

So kann man fast alle Gelderner nennen, aber es gibt einen gleichnamigen Kreis um den langjährigen Ordnungsamtschef und Kirmesbürgermeister Hartmut Harmsen und seine Frau Lui. Dieser Kreis aus vier befreundeten Ehepaaren verkaufte in seiner aktiven Zeit Buttons auf der Pfingstkirmes und steckte das Geld in soziale Projekte, die wiederum auch mit der Kirmes zu tun hatten. So konnten Bewohner aus St. Bernardin oder die Kinder von Alleinerziehenden eine tolle Zeit auf dem Volksfest verbringen.