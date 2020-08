Kommunalwahl 2020 in Kerken : Duell um den Chefsessel im Rathaus

Wer kommt nach der Wahl als Verwaltungschef ins Rathaus? Amtsinhaber Dirk Möcking möchte Bürgermeister bleiben, Patricia Gerlings-Hellmanns will seinen Job haben. Foto: Seybert, Gerhard (seyb)

Kerken 10.900 Kerkener entscheiden am 13. September über das Bürgermeisteramt und die Zusammensetzung des Rates. Patricia Gerlings-Hellmanns (BVK) tritt gegen Amtsinhaber Dirk Möcking (Einzelbewerber) an.

Noch rund vier Wochen bis zur Kommunalwahl. Die RP blickt auf die Lage in den einzelnen Kommunen. In Kerken gibt es 13 Wahlbezirke.

Wie ist die Lage vor der Kommunalwahl in Kerken? Bei der Bürgermeisterwahl tritt Patricia Gerlings-Hellmanns (BVK) gegen Amtsinhaber Dirk Möcking (Einzelbewerber) an. Möcking wird von CDU und SPD empfohlen. Bei der Ratswahl ist spannend, wie stark die neue politische Kraft in Kerken, die Grünen, werden und ob die CDU ihre absolute Mehrheit verteidigen kann.

info Wissenswertes über Kerken Ortschaften Die Gemeinde Kerken besteht aus den Ortschaften Aldekerk, Nieukerk, Eyll und Stenden. Einwohner 13.242 (Stand 31. Dezember 2018). Fläche 58 Quadratkilometer. Geschichte Die Kerkener Ort­schaften bildeten seit dem Mittelalter den Kern der Vogtei Gelderland in der Grafschaft beziehungsweise dem Herzogtum Geldern. Zum 1. Juli 1969 entstand die heutige Gemeinde Kerken bei der Neugliederung des Kreises Geldern.

Wer tritt bei der Ratswahl an?

Bei der Vertretung des Gemeinderates treten die Parteien CDU, SPD, BVK, AfD und Grüne an.

Wie viele Wähler gibt es? Es gibt insgesamt etwa 10.900 Wahlberechtigte, davon aktuell 476 wahlberechtigte EU-Bürger. Wähler unter 18 gibt es in der Gemeinde Kerken aktuell 242.

Wann kommen die Wahlunterlagen? Die Wahlbenachrichtigungen werden in dieser Woche versendet oder müssten schon angekommen sein.

Wer ist Wahlleiter? Wahlleiter in Kerken ist Christof Müller, der sich sonst um das Finanzwesen der Gemeinde kümmert.

Wer beantwortet Fragen von Bürgern? Fragen bezüglich der Wahl können im Wahlamt bei Lena Lemken, Tel. 02833 922 187, gestellt werden.

Sucht die Gemeinde noch Wahlhelfer? Nein, es wurden bereits alle Wahlhelfer einberufen.

Wird es eine Wahlparty geben?

Es wird keine Wahlparty geben. Allerdings wird wahrscheinlich eine Wahlergebnispräsentation im Adlersaal in Nieukerk stattfinden.

Wie kann ich Briefwahl beantragen? In das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte, die am Wahltag nicht im Wahllokal wählen können oder möchten, haben die Möglichkeit, durch Briefwahl an den Wahlen teilzunehmen. Das geht durch dieZusendung des ausgefüllten Antrages auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung, Einscannen des QR-Codes auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung, die Online-Beantragung mittels verschlüsseltem Webformular oder persönliche Vorsprache im Bürgerbüro. Wahlscheinanträge werden nur bis zum 11. September, 18 Uhr entgegengenommen, bei nachgewiesener plötzlicher Erkrankung noch bis zum Wahltag um 15 Uhr.Das Wahlbüro im Rathaus ist am Freitag, 11. September, von 8 bis 18 Uhr geöffnet.Der Wahlbrief muss spätestens am Wahltag bis 16 Uhr im Rathaus eingehen.