Kommunalwahl 2020 in Geldern : Mit Maske zur Wahlurne

Geldern 28.894 Gelderner entscheiden am 13. September über das Bürgermeisteramt und die Zusammensetzung des Rates. Ein klassische Wahlparty ist eher unwahrscheinlich.

Wie ist die Lage vor der Kommunalwahl in Geldern? Bürgermeister Sven Kaiser möchte nach seiner ersten Amtszeit weitermachen. Seine CDU hat er hinter sich, die FDP unterstützt ihn mit einer „Wahlempfehlung“, SPD und Grüne haben es geschafft, sich auf eine gemeinsame Kandidatin zu einigen. Rechtsanwältin Ulrike Michel tritt an, Kaiser abzulösen. Auch die AfD stellt mit Sven Elbers einen Kandidaten für den Job des Verwaltungschefs. Im Rat hat die CDU keine absolute Mehrheit mehr, arbeitet aber mit der FDP zusammen. Der neue Rat könnte (noch) bunter werden.

So läuft die Briefwahl in der Gemeinde

Wer beantwortet Fragen von Bürgern? Andrea Pütz und Tanja Angenendt sind erreichbar unter Telefon 02831 398105 und 398106 oder per Mail an wahl@geldern.de.

Wie kann ich Briefwahl beantragen? Die Beantragung der Briefwahlunterlagen ist auch ohne persönliche Vorsprache im Rathaus möglich. Dafür stehen die Möglichkeiten zur Verfügung, die Briefwahlunterlagen über die Homepage www.geldern.de (die Funktion wird ab Montag, 17.August, freigeschaltet) oder über den auf der Wahlbenachrichtigung aufgedruckten QR-Code zu beantragen. Alternativ kann der Antrag vollständig ausgefüllt auf dem Postweg oder als Einwurf in den Briefkasten des Verwaltungsgebäudes am Issumer Tor 36 gestellt werden. Wer seine Briefwahlunterlagen persönlich beantragen möchte und vielleicht direkt vor Ort wählen möchten, kann dies montags bis freitags während der Öffnungszeiten des Bürgerbüros erledigen. Eine Terminvereinbarung ist hierfür nicht erforderlich. Die Öffnungszeiten: montags bis donnerstags von 8 bis 17 Uhr, freitags von 8 bis 12.30 Uhr.

Was ist am Wahltag zu beachten? Die Stimmabgabe im Wahllokal, also die sogenannte Urnenwahl, ist — wie gewohnt — im zugeteilten Wahlraum am Wahlsonntag, 13. September, in der Zeit von 8 bis 18 Uhr, möglich. Aufgrund der Corona-Pandemie werden diesmal aber alle Wähler gebeten, bei der Wahl vor Ort einen Mund- und Nasenschutz zu tragen.