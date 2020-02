Interview Alexander Zilleckens : Bei Wind und Wetter mit der Angel am See

Alexander Zilleckens: „Mein bester Fang 2019 war ein Spiegelkarpfen in Frankreich an einem Stausee. Der hatte 24 Kilogramm auf den Rippen.“ Foto: Zilleckens. Foto: Alexander Zilleckens

Hartefeld Alexander Zilleckens verbrachte im vergangenen Jahr 122 Nächte bei Wind und Wetter an Gewässern in Westeuropa. Was treibt ihn an?

Alexander Zilleckens (23 Jahre) ist Vorsitzender des Angelsportvereins (ASV) in Poelyck. Neben seinem Beruf als Kaufmann für Versicherungen und Finanzen hat sich Zilleckens einem zeitintensiven Hobby verschrieben, dem Angeln. Der Hartefelder ist passionierter Karpfenangler bis ins Mark und verbringt seine Freizeit fast ausschließlich an seinem zweiten Zuhause: am Gewässer.

Seit wie viel Jahren bist du Angler?

Info Karpfen, Hechte, Rotaugen und Brassen Angelsportverein Poelyck Seit 1977 gibt es den Angelsportverein im Kerkener Teil der Bauernschaft. Am Poelycker Heideweg liegt das rund zweieinhalb Hektar große Vereinsgewässer. Karpfen, Hechte, Rotaugen und Brassen werden dort von den rund 45 Mitgliedern gefangen.

Alexander Zilleckens Mit zwei, zweieinhalb Jahren habe ich angefangen und meine ersten Fische gefangen.

Wie bist du zum Angeln gekommen?

Zilleckens Durch meinen Vater. Im Urlaub, in Frankreich, habe ich das erste Mal geangelt.

Hast du früh gemerkt, dass Angeln deine große Leidenschaft wird?

Zilleckens Ja, schon sehr früh. Bereits als Kind, als ich gerade laufen konnte, gab es eigentlich nur Angeln für mich. Fußball und Tennis habe ich mal ausprobiert, war aber alles nichts für mich. Eigentlich wollte ich immer Angeln, auch als kleiner Junge am Wochenende. Im Auto bei der Rückfahrt vom Frankreich-Urlaub, wo ich das erste Mal geangelt habe, musste ich auch schon die ganze Zeit im Auto im Eimer angeln, weil ich sonst nur Theater gemacht hätte (lacht). Meine Eltern haben an der nächsten Tankstelle extra einen kleinen Hai gekauft, und einen Eimer mit Wasser gefüllt.

Wie viele Tage und Nächte warst du in 2019 am Wasser?

Zilleckens Im vergangenen Jahr habe ich 122 Nächte an Gewässern verbracht und dabei rund 140 Karpfen gefangen.

Wie funktioniert das? Nachts am Gewässer, morgens im Außendienst?

Zilleckens Ich komme meistens von der Arbeit, wenn ich angeln gehe, ziehe mich am Auto um, habe die Angelgeräte immer im Kastenwagen und dann geht es los. Früh morgens geht es dann nach Hause duschen und ab zur Arbeit, im Sommer bade ich auch schon Mal im See.

Ist so ein Lebensstil nicht kräftezehrend?

Zilleckens Ja, das ist schon anstrengend. Ich mache das auch nicht an Gewässern, wo ich sieben oder acht kleine Karpfen in einer Nacht fange. Ich bin an Gewässern, wo ich große Fische erwarte. Da gibt es dann höchstens zwei, drei „Runs“ (Karpfen-Biss mit rapider Flucht) in der Nacht. Den Tiefschlaf gibt es meistens also auch draußen am Wasser. Wenn die Fische mal in Beißlaune sind, stecke ich auch eine kurze Nacht gut weg. Ich bin ja noch jung (lacht).

Was fasziniert dich am Angeln?

Zilleckens Menschen haben einen Jagdinstinkt. Bei vielen Leuten kommt dieser heutzutage glaube ich gar nicht mehr zum Vorschein, weil man nicht mehr in dem Sinne Jagen geht wie unsere Vorfahren. Beim Angeln entwickelst du genau diesen Instinkt. Das ist wie ein Hunger, der gestillt werden will. Dazu bin ich dabei auch super gerne mit Freunden draußen, unterwegs und auf Tour.

Hast du schon Mal persönliche Erfahrungen mit Tierrechtlern gemacht?

Zilleckens Ich hatte persönlich noch keinen Kontakt zu solchen Leuten. Ich hoffe das bleibt auch so. Ich finde Angeln ist ein sehr schönes Hobby. Wir als Angler, wir sind nicht nur Naturnutzer, die Fische fangen, sondern auch Naturschützer. Angler sind diejenigen, die am Gewässer vor Ort sind, Gewässerhege und -pflege betreiben und Müll wegräumen. Ich selber mache jedes Jahr zig Müllsäcke mit Fremdmüll voll von irgendwelchen Leuten, die Dosen, Plastikverpackungen, Flaschen und anderen Müll am Gewässer liegen lassen.

Wie kostenintesiv ist dein Hobby?

Zilleckens Angeln ist sehr teuer, wie ich es betreibe. Deswegen ist es auch gut, dass ich das Sponsoring der Firma Nash (Firma für Karpfenangel-Produkte) habe. Über so eine Angelsaison mit 122 Angel-Nächten gehen viele Materialien, Köder und Futter drauf. Ganz zu schweigen von den Reisekosten von so manchem Angeltrip.

Willst du dein Hobby eines Tages zum Beruf machen?

Zilleckens Ich kann es mir theoretisch vorstellen. Wenn etwas zum Beruf wird, läuft man jedoch immer die Gefahr, das Hobby kaputt zu macht. Das sollte man bei seiner Entscheidung berücksichtigen.

Was ist deine schönste Angel-erinnerung, dein absoluter Top-Moment?

