Jubiläum der St. Rochusbruderschaft : Alexander Stammen führt Schützen in Lüllingen an

Alexander Stammen führt Schützen in Lüllingen an

Lüllingen Zu seinen Ministern erklärte er seine Schwester Nicole Stammen und Stefan Heister. Die St. Rochusbruderschaft feiert in diesem Jahr 100-jähriges Bestehen im Rahmen der Kirmes vom 2. bis 5. September.

Die Bruderschaft feiert in diesem Jahr ihr 100-jähriges Bestehen mit der Kirmes vom 2. bis 5. September. Somit ist Alexander Stammen der Jubelkönig. Die Kirmes wird am Freitag eröffnet. Am Samstag findet das Schützenfest und am Sonntag das Jubelfest mit Hochamt, Festumzug mit den Gastvereinen, Ansprachen und Parade statt. Am Montag klingt die Kirmes mit dem Verbrennen der Kirmespuppe aus.