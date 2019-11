Bürgermeisterwahl : Alexander Pasch ist der Kandidat der CDU Wachtendonk

(möw) Nach Fraktion und Vorstand haben auch die Mitglieder der CDU Wachtendonk entschieden, Alexander Pasch als Bürgermeisterkandidat aufzustellen.

Der parteilose Straelener Alexander Pasch, 46 Jahre alt, der seit April 2012 in der Wachtendonker Gemeindeverwaltung arbeitet, wurde gewählt. „Mit großer Mehrheit“, so sagte am Donnerstag Gabriele Stomenger, die bei Nachwahlen zur neuen Vorsitzenden der CDU gewählt wurde. Ihr Vorgänger Manuel Basten war im Oktober ausgetreten und zur Wankumer Wählergemeinschaft (WWG) gewechselt. Neue stellvertretende Vorsitzende ist Marlies Brückner, bisher Schriftführerin. Diese Aufgabe übernimmt Christoph Nüsse. Den Vorstand komplettiert als Nüsses Nachfolger Georg Camp als Beisitzer. Alle anderen Ämter bleiben unverändert. In der Versammlung stellten sich auch die beiden Bewerber um die Landratskandidatur der CDU, Silke Gorissen und Dominik Feyen, mit ihren Konzepten vor. Eine Empfehlung des Gemeindeverbandes für die Entscheidung auf Kreisebene gibt es nicht.