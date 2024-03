Maria van Bergen aus Aldekerk wird 100 Jahre Mit 100 sportlich fit und täglich ein Gläschen Eierlikör

Maria van Bergen aus Aldekerk wird am heutigen Mittwoch 100 Jahre alt. In der Kerkener Ortschaft wurde sie als Maria Brezsinsky geboren, besuchte dort auch die Schule. Während des Zweiten Krieges wurde sie auf Schloss Haag in Geldern als Haushaltshilfe ausgebildet. Nach den Kriegswirren fand sie eine Beschäftigung auf dem Stahlwerk in Krefeld, später gab sie die Berufstätigkeit auf, um Familienangehörige zu pflegen. 1954 heiratete die Jubilarin Ernst van Bergen. „Er war ein hervorragender Fußballer, ich als Turnerin immer fit“, berichtet Maria van Bergen von einem sportlichen Paar, das schon in jungen Jahren „an der Sprossenwand gehangen“ hat, so beschreibt sie scherzhaft weiter. Diese Fitness habe sie bis ins hohe Alter beibehalten. Heute steht in ihrem Wohnbereich ein Ergometer, den sie regelmäßig nutzt. Ein schwerer Schicksalsschlag ereilte das Ehepaar, als das einzige Kind sehr jung tödlich verunglückte.