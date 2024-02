Lastwagen hatte Feuer gefangen B9 in Aldekerk nach Lkw-Brand gesperrt

Der Lastwagen hatten Flüssigdünger in Containern geladen. Die Feuerwehr öffnete die Ladefläche und kontrollierte die Behälter. „Das Feuer hatte glücklicherweise aber nicht auf die Ladung übergegriffen“, so der Feuerwehrmann, man habe die Lage relativ schnell unter Kontrolle gehabt. Trotzdem sollte es noch bis 8.40 Uhr dauern, bis die Straße wieder freigegeben werden konnte, die wegen des Einsatzes in dem Bereich komplett gesperrt war. Zur Sicherheit war auch der Löschzug Nieukerk in Alarmbereitschaft versetzt worden, um im Notfall noch weitere 4000 Liter Löschwasser zur Verfügung zu haben. Das war am Ende aber nicht nötig. „Weil der Fahrer selbst mit dem Löschen begonnen hat, ist wohl Schlimmeres verhindert worden“, meint Klaus van Loon. Dadurch habe sich der Brand nicht so schnell ausgebreitet.