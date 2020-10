Wie Corona Paare weltweit betrifft : Klage gegen die USA und für die Liebe

„Love ist not tourism“ steht auf dem Schild, das Jasmine Andrea Schwenk hält. Die Aldekerkerin möchte endlich in die USA zu ihrem Verlobten. Denn das bleibt ihr seit nunmehr sieben Monaten verwehrt. Foto: Bianca Mokwa

Kerken Seit mehr als einem hal­ben Jahr wartet Jasmine Andrea Schwenk darauf, endlich zu ihrem Verlobten in die USA fliegen zu können. Wegen Corona wird ihr die Einreise verweigert. Studenten oder Investoren dürfen im Rahmen von „nationalem Interesse“ hingegen einreisen. Jetzt schließt sich die Aldekerkerin einer Sammelklage an.

Die Geduld von Jasmine Andrea Schwenk wird auf eine schwere Probe gestellt. Seit mehr als sieben Monaten hat sie ihren Verlobten Skip Mendler nicht mehr gesehen. Dabei war alles klar: Der Amerikaner machte ihr im vergangenen Jahr einen Heiratsantrag, sie hat „Ja“ gesagt und in ihrem Flur in Aldekerk stehen die Umzugskartons bereit. Dann kam Corona und Grenzen, die sonst offen waren, wurden unüberwindbar. Obwohl sie ein Verlobten-Visum beantragt hat und bereit ist, in den USA zu leben, kann sie nicht zu ihrem Verlobten in die USA. Die US-Außenbehörde macht dicht, zumindest für Menschen wie Jasmine Andrea Schwenk.

Studenten, Geschäftsleute und Investoren hingegen dürfen einreisen, sofern deren Reise im nationalen Interesse der USA liegt. So lautet die offizielle Formulierung. Bisher hat die Aldekerkerin es dabei belassen, an Horst Seehofer und Angela Merkel zu schreiben. Zudem hat sie Petitionen an das Weiße Haus, die Bundesregierung und das Europäische Parlament von Gleichgesinnten unterstützt. Nun geht sie einen Schritt weiter. Sie schließt sich einer Sammelklage von 170 Paaren an, denen es genauso ergeht wie ihr, die auch sehnlichst darauf warten, ihren Partner wiederzusehen und gemeinsam das geplante Leben zu beginnen.

Info Die komplizierte Einreise in die USA Corona Wegen der Covid-19-Pandemie haben sich die Bestimmungen zur Einreise in die Vereinigten Staaten von Amerika geändert. Einreiseverbot Seit dem 13. März 2020 dürfen solche Personen nicht einreisen, die sich innerhalb eines Zeitraums von 14 Tagen vor der Einreise in die USA in Deutschland oder einem anderen Schengenstaat aufgehalten haben. Ausnahmen Vom Verbot der Einreise ausgenommen sind US-Staatsbürger, Personen mit ständigem legalen Aufenthalt in den Vereinigten Staaten (sogenannte Greencard-Inhaber) sowie Personen, die in einem nahen Verwandtschaftsverhältnis zu einem US-Staatsbürger oder einer Person mit ständigem legalen Aufenthalt in Amerika stehen. Dabei gelten jedoch bestimmte Voraussetzungen, über deren Einzelheiten sich der jeweils Betroffene bei der Botschaft oder einer konsularischen Vertretung der USA in Deutschland informieren muss. Ebenfalls ausgenommen sind Diplomaten oder Mitarbeiter internationaler Organisationen. Info Die genauen Regelungen sind auf der Internetseite des Auswärtigen Amtes nachzulesen. Pandemie Die USA sind stark von der Corona-Pandemie getroffen. Die Johns-Hopkins-Universität zählt (Stand 22. Oktober 2020) insgesamt 8.338.387 bestätigte Infektionen. Über 220.000 Menschen sind dort an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben.

„Die Anwälte machen das nicht pro bono“, erklärt die Aldekerkerin. Jedes Paar zahle 1000 Dollar. Das sei nicht viel für Anwaltskosten in den USA. Schwenk blickt optimistisch auf den Prozess. Greencard-Gewinner hatten erst vor Kurzem auf Einreise geklagt und gewonnen. Außerdem fehlt bei dem Ausschluss der Verlobten jede Begründung. Die Anwälte argumentieren zugunsten der Liebenden, dass die sich absolut korrekt verhalten hätten und alles ordnungsgemäß beantragt haben. Die USA soll für ein Land stehen, das Familien zusammenführt und nicht auseinanderreißt, so die Forderung. Die Paare seien lange genug geduldig gewesen. Außerdem gebe es einfach keinen Grund, warum die Einreise von Menschen verhindert wird, die einfach nur ihre Liebsten sehen wollen und eine Familie gründen möchten. Die Verlobten hätten sich nichts vorzuwerfen, und das sollten die USA auch nicht. Außerdem heißt es in der Klage, dass kein Ende für die Paare in Sicht ist. Es gibt kein Datum, ab dem sie endlich zusammenkommen können.

Das erste „Hearing“ (also die erste Anhörung im Prozess) um die Verlobten-Visa ist am 22. Oktober. Über die Anwälte und auf Twitter werden die Paare auf dem Laufenden gehalten.