Karneval am Niederrhein : Frische Brise und Kamelleregen in Aldekerk

Aldekerk Die Vereine trotzten dem Wind. Es gab viel handgemachte Musik im Karneval vor Ort.

Lange mussten auch die Karnevalisten in Aldekerk um ihren Umzug bangen. Der Veranstalter, die Karnevals-Gesellschaft „Allekirksche Jonges on Mädsches“, verfolgte am Wochenende gespannt die aktuellen Entwicklungen rund um das angekündigte Sturmtief Victoria. Am Sonntagvormittag stand fest: „Es wird gezogen!“

Rund um den Platz an der Klosterkirche hatten sich die meist kostümierten Narren bereits früh eingefunden. Singen, klatschen, schunkeln – die holländische „Muziekkapel Rebelleria“ sorgte für beste Stimmung, noch bevor der Zug sich in Bewegung gesetzt hatte. Jeder Jeck gehört zur großen Feierfamilie, auch wenn man das Gesicht seines Nachbarn noch nie gesehen hatte. Es ging familiär zu. Pünktlich um 14.11 Uhr zogen die Karnevalsjecken bei trockenem Wetter, angenehmen 16 Grad und einem erfrischenden Wind los. Angeführt wurde der Umzug vom Festkomitee-Fahrzeug. Es folgten elf Motivwagen, fünf Musikvereine und sechs Fußgruppen. Der Musikverein Aldekerk feierte Karneval in Rio, die katholische Landjugend verkündete von ihrem Motivwagen: „Ob Peter oder Tinkerbell – mit Alkohol fliegen wir doppelt so schnell“. Es folgte mit viel „Alaaf und Helau“ der kunterbunte ATV. Mit zwei Fußgruppen, zwei Motivwagen und 150 grünen Panzerknackern war der Turnverein am stärksten vertreten. Der Kegelclub „Die Wonneproppen“ lief als Skatkarten durch die Straßen, und die Aldekerker Fußballjugend winkte als Zootiere von ihrem bunten Wagen. Der Spielmannszug aus Rheurdt gönnte sich gerade beim Vorbeimarsch eine Verschnaufpause, während die gelben Edeka-Herzen des Frischemarktes Cox fröhlich mit im Zug gingen. Beim Freundeskreis „Die schrägen Vögel“ waren die Frauen als Quallen verkleidet, und die Musiker der „Crazy Trumpets“ aus Mönchengladbach luden mit heißen brasilianischen Rhythmen zum Tanzen ein. Mit zwei großen Wagen glänzten die Anwohner der Bruchstraße, die Junioren auf dem Gefährt der Sesamstraße und die Senioren als Piraten auf einem tollen Schiff. Schmissige Musik kam von den „Mood Trumpets“ aus Geldern, und mit vollem Schwung grüßte der FC Aldekerk mit viel „Helau“ ganz Kerken als Arbeiter vom Bau. Den Abschluss bildete die KG Stenden mit einem aufwendigen Aufbau und jeder Menge Musik aus den Lautsprechern. Ihr Motto: „Den Dom in Stenden lassen“. Es war ein Karnevalszug, der von zahlreichen Zuschauern flankiert und bejubelt wurde. Mit vollen Händen wurde zur Freude der ganz jungen Narren reichlich Wurfmaterial verteilt. Ein Umzug, zu dem man problemlos mit Kindern hingehen kann, ohne in Konflikt mit Menschen, die den Umgang mit Alkohol nicht sehr gut beherrschen, zu kommen. „Alles gut gelaufen“, hieß es auch vom Kerkener Ordnungsamtsleiter Frank Kittelmann am Ende des Zugs.