Aldekerker Heimatverein lädt zum White Table Dinner ein Aldekerk feiert ganz in Weiß

Natürlich ist jeder willkommen, man muss nicht in Kerken wohnen. Der Heimatverein freut sich über alle Gäste, die gemeinsam feiern. Wer dabei sein möchte, kann vom 1. bis 19. Mai per E-Mail an wtd@heimatverein-aldekerk.de Plätze zum Preis von 6 Euro pro Platz reservieren. Sollte die Veranstaltung wegen Regens ausfallen müssen, so kann der Betrag für die Platzreservierung nicht erstattet werden. Irmgrid Bappert: „Das wurde auch schon im vergangenen Jahr so publiziert, denn für den Heimatverein fallen bereits im Vorfeld Zahlungen und bei einer Absage Stornokosten an, die es zu decken gilt. Die Gäste beim White-Table-Dinner tragen also das für den Einzelnen überschaubare Risiko. Alle hoffen aber natürlich auf gutes Wetter, für das Petrus ja auch bei den drei vorherigen Veranstaltungen gesorgt hat.“