Unfall zwischen Rheurdt und Aldekerk Zwei Schwerletzte bei Unglück auf B510

Er versuchte noch zu bremsen, brachte sein Fahrzeug aber nicht mehr zum Stehen, so dass der Lkw auf das Auto auffuhr und auf das Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn schob. In diesem Moment kam von der Gegenseite ein weiterer Wagen, der ebenfalls nicht mehr bremsen konnte. So kam es auf der Kreuzung zum Zusammenstoß.