“Urig“ aus Aldekerk bei „Mein Lokal, Dein Lokal“ „Ich kannte die Sendung gar nicht. Die haben mich angerufen“

Während sie am Freitagabend im Fernsehen zu sehen ist, wird Snezana Andric im Lokal in Aldekerk ihre Gäste bedienen. Die nennen und kennen sie unter dem Namen „Nena“. Zeit, sich die Sendung im Fernsehen anzusehen, in dem das „Urig“ im Mittelpunkt steht, hat sie nicht. Denn sie macht das, was sie am liebsten macht: Gastronomin sein.