Tödlicher Unfall auf B9 in Aldekerk : Autofahrer stirbt in brennendem Fahrzeug

Autofahrer stirbt in brennendem Fahrzeug

Tödlicher Unfall auf B9 in Aldekerk

Aldekerk Bei einem Unfall auf der B9 in Aldekerk ist am Donnerstagabend ein Mann ums Leben gekommen. Er fuhr mit seinem Wagen gegen einen Baum.

Wie es zu dem Unfall kam, sollen die weiteren Ermittlungen der Polizei klären. Wie eine Sprecherin der Kreispolizei auf Anfrage erklärte, sei ein Autofahrer am Donnerstagabend gegen 19.15 Uhr auf der Hülser Straße (Bundesstraße 9) Richtung Krefeld unterwegs gewesen. Etwa 700 Meter vor der Autobahnauffahrt Kerken (A 40) kam er aus bislang unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr gegen einen Baum.

Der Wagen war durch die Kollision sofort in Brand geraten. Das Fahrzeug brannte komplett aus. Der Fahrer war in seinem Auto eingeklemmt und konnte nicht mehr rechtzeitig befreit werden. Er starb in den Flammen.