Einsatz in Aldekerk an Silvester Unbekannter legt Feuer in Friseursalon

Einem aufmerksamen Zeugen ist es vermutlich zu verdanken, dass eine Brandstiftung in Alderkerk nicht schlimmere Folgen gehabt hat. Wie die Polizei berichtet, war gegen 2 Uhr morgens zu Silvester ein 35-jähriger Mann aus Kerken am Friseursalon an der Hochstraße vorbeigefahren. Da sah er, dass es in dem Gebäude brannte. Er hielt an, rief sofort die Feuerwehr und informierte auch die Bewohner des Mehrfamilienhauses, die über dem Frieseursalon wohnen.