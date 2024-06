Im Neubaugebiet Aldekerk-Süd Die Übergangs-Kita soll im August startklar sein

Endlich ist sie da, die Übergangslösung, auf die viele Eltern mit jungen Kindern in Aldekerk gewartet haben. Wie berichtet, ist der Ortsteil gewachsen. Das Neubaugebiet Aldekerk-Süd zieht auch viele junge Familien an. Dort soll auch ein Kindergarten gebaut werden. Das Projekt geriet zeitlich aber ins Hintertreffen, weil der gefundene Investor seine Zusage zurückgezogen hatte (die RP berichtete). Politik, Verwaltung und Kreis Kleve machten sich gemeinsam auf den Weg, um einen neuen Investor zu finden. Mit Erfolg. Allerdings ist der Bedarf an Kindergartenplätzen schon jetzt im Ortsteil so groß, dass nicht mehr auf den verzögerten Neubau gewartet werden kann.