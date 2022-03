Theater in Aldekerk : Wieder Theater op Allekirksch Platt

2019 wurde das letzte Mundart-Stück des Heimatvereins aufgeführt, bevor es in die Corona-Pause ging. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Aldekerk Sechs Aufführungen sind in der Gaststätte „Zum Alten Rathaus“ geplant. Die Gruppe musste seit 2019 corona-bedingt aussetzen, jetzt gibt es einen Neustart.

Die Theatergruppe des Aldekerker Heimatvereines möchte nach der langen coronabedingten Pause nun endlich ihr plattdeutsches Theaterstück „Hoofart mot Ping lie“ zu Deutsch „Wer schön sein will, muss leiden” aufführen. Der Schwank in drei Akten aus der Feder von Beate Irmisch wurde von Mathias Büsch und Elsbeth Windbergs in die Vogteier Mundart übersetzt. Die Geschichte: Hochstapler und Heiratsschwindler Felix Kleidermann will seinen lästigen Konkurrenten Freddy Lindemann loswerden. Freddy hat dem lieben Felix schon so manche Tour vermasselt und sich dabei selber ordentlich die Taschen gefüllt. Jetzt treffen beide total abgebrannt auf der Schönheitsfarm „Kappeskop” wieder aufeinander. Felix schlägt dem durchtriebenen Freddy eine Wette vor. Wer die erste Frau in diesem Hotel um 5000 Euro erleichtert, überlässt dem Sieger in Zukunft das Spielfeld. Auf diesen Deal lässt sich der gute Freddy nur allzu gerne ein und die Jagd kann beginnen. Doch ganz so einfach ist die Sache für die beiden Charmeure nicht.

Die Aufführungen finden in der Gaststätte „Zum Alten Rathaus” in Aldekerk an folgenden Terminen statt: Freitag, 25. März, 19.30 Uhr; Samstag, 26. März, 19.30 Uhr; Sonntag, 27. März, 16 Uhr; Freitag, 1. April, 19.30 Uhr; Samstag, 2. April, 19.30 Uhr und Sonntag, 3. April, 16 Uhr. Für das leibliche Wohl ist an den Abendvorstellungen ab 17 Uhr und an den Sonntagen mit Kaffee und Kuchen gesorgt. Um Tischreservierung wird gebeten.