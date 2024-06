Brüdergeist in Aldekerk Tante Dele gibt‘s zum Sommer auch als Eis

Nun produziert er für drei Brüder, nämlich für die von Brüdergeist in Kerken. Die Holunder-Eis-Sorte, die Baaken für das Kerkener Trio geschaffen hat, verkauft er vorerst aber nicht im Automaten auf seinem Hinsbecker Hof. „Tante-Dele-Likör ist in vor allem rund um Kerken bekannt, erst mal schauen, wie sich das Tante-Dele-Eis da verkauft“, sagt er. Interessenten haben sowohl in der Brüdergeist-Brennerei in Rahm als auch im Edeka-Markt in Aldekerk (siehe Kasten) die Gelegenheit, das neue Eis zu probieren. Allerdings muss man sich beeilen, denn es wurde nur in kleiner Stückzahl produziert. „Wir haben das erstmal ein wenig exklusiv gehalten. Wir probieren viel aus und versuchen immer neue Wege zu gehen, um den Niederrhein und seine Produkte interessanter zu machen“, sagt Lars Looschelders. Sollte das Eis allerdings der Renner werden, könne schon auch nachproduziert werden.