Kostenpflichtiger Inhalt: Künstlerin aus Aldekerk in der Corona-Krise : Urlaubsstimmung in Öl festgehalten

Künstlerin Sarah Lemon an ihrer Staffelei. Die gebürtige Aldekerkerin malt ihre detailreichen Landschaftsbilder am liebsten mit Ölfarbe. Foto: Marvin Louven

Aldekerk Künstlerin Sarah Lemon malt in der Corona-Krise Urlaubsbilder. So bringt sie Erinnerungen nach Hause. Am faszinierendsten findet die Reiseexpertin die Landschaften in Schottland.