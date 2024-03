Unfall in Aldekerk Motorradfahrerin bei Unfall in Aldekerk schwer verletzt

Bei einem Motorradunfall in Aldekerk am Freitag wurde eine Frau schwer verletzt. Eine 20-Jährige aus Bochum war gegen 18.45 Uhr mit ihrer Kawasaki auf der B 9 in Richtung Stenden unterwegs. An der Kreuzung zur Rheurdter Straße kam es zum Zusammenstoß mit dem dem Kia Picanto einer 32-jährigen Frau aus Iserlohn. Die Fahrerin des Kia war auf der B 9 in Richtung Geldern unterwegs, als sie beabsichtigte, nach links in die Rheurdter Straße abzubiegen und dabei die vorfahrtsberechtigte und entgegenkommende Motorradfahrerin aus derzeit nicht bekannten Gründen übersah. Durch den Unfall zog sich die Bochumerin schwere Verletzungen zu und musste in ein Krankenhaus gebrachte werden. Die Kreuzung war bis circa 20 Uhr voll gesperrt.