Kunstaktion für die Ukraine in Kerken : Für den Frieden kreativ werden

Mechtild Runde-Witjes mit den Zeichen des Protests und des Friedens, die Lena Nagel skizziert hat. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Aldekerk Mechtild Runde-Witjes unternimmt in ihrem Atelier in Aldekerk eine besondere Aktion. Sie will aus der Betroffenheit über den Krieg in der Ukraine ein gemeinsames Handeln für die Menschlichkeit machen.