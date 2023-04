Wahrzeichen hat ein „Urinproblem“ Aldekerker Kirchengebäude bedroht von Wildpinklern

Die Botschaft ist klar und deutlich: „Ihr pinkelt unsere Kirche kaputt“, steht auf dem langen Plakat Schwarz auf Weiß. Bei den aktuellen Kirchenrenovierungen an St. Peter und Paul in Aldekerk kam durch Messungen heraus, dass es im Sockelbereich auffällig hohe Nitrat- und Chlorwerte gibt. An verstopften Abwasserkanälen liege es nicht, stellt Pfarrer Albert Lüken klar. Die Beobachtungen von Anwohnern bestätigen das Unglaubliche: Es sind die Hinterlassenschaften von Zwei- und Vierbeinern, die dem Gemäuer der Kirche derart zusetzen, dass Fugen ausgewaschen sind und im Innenraum Wandgemälde zerstört werden. Es ist die fatale Kombination aus Feuchtigkeit, die von unten in das Kirchengebäude zieht, und Urin.