Angebot auf der Markstraße Aldekerk hat jetzt einen öffentlichen Bücherschrank

Unterstützung erhält die Gemeinde Kerken dabei von ehrenamtlichen Paten, die regelmäßig nach dem Rechten sehen und Krimis, Romane, Sachbücher und Kinderliteratur passend einsortieren. In Kerken engagieren sich Birgit Baumann und Gerda Massopust für den Bücherschrank. „Ich freue mich schon auf die Gespräche mit den Bürgerinnen und Bürgern an unserem Bücherschrank und bin auf das Repertoire gespannt, was dieser zukünftig zu bieten hat“, sagte Birgit Baumann.