Auf Weihnachtsmarkt in Aldekerk Dieb stiehlt EC-Karte und geht damit einkaufen

Aldekerk · Die Polizei fahndet mit Fotos nach einem Mann, der auf dem Weihnachtsmarkt in Aldekerk eine EC-Karte gestohlen hat. Damit ging er in zwei Supermärkten in Neukirchen-Vluyn in Ruhe einkaufen und das gleich mehrfach.

29.02.2024 , 15:25 Uhr

Die Polizei fahndet nach diesem EC-Karten-Dieb. Foto: Polizei

Ein Dieb entwendete am Sonntag, 26. November, das Portemonnaie einer Frau auf dem Weihnachtsmarkt in Aldekerk. Unmittelbar danach nutzte der unbekannte Tatverdächtige laut Angaben der Polizei die Karte, um zweimal Bargeld abzuheben. Später wurde die Karte mehrmals im Edeka-Markt und dem Penny-Markt in Neukirchen-Vluyn eingesetzt. Dabei wurde der Mann von einer Überwachungskamera aufgenommen. Die Polizei hat nun Fotos veröffentlicht und bittet die Bevölkerung um Hinweise auf den Täter. Der Mann wird als schlank und mit dunklen Haaren beschrieben. Er trug eine schwarze Jacke, eine graue Hose, eine blaue Kappe und schwarze Turnschuhe. Zeugen, die Hinweise zur Identität des Mannes geben können, sollen sich bei der Kripo in Geldern unter der Telefonnummer 02831 1250 melden. Hintergrund: Viele Fragen sich warum, wie auch in diesem Fall, viele Monate zwischen der Tat und der Öffentlichkeitsfahndung vergehen. Das hat einen guten Grund. Eine solche Öffentlichkeitsfahndung ist für die Polizei in vielen Fällen die letzte Möglichkeit, eine Straftat noch aufklären zu können. Erst wenn allen anderen Spuren nachgegangen wurde, wird diese Maßnahme zu einer Option. Es gibt hohe rechtliche Hürden, denn das Persönlichkeitsrecht eines Menschen darf auch nicht außer Acht gelassen werden, wenn er einer Straftat verdächtigt wird. Die Behörden müssen jeden Einzelfall sorgsam abwägen. Die Initiative kommt in solchen Fällen stets von der Polizei, die bei der Staatsanwaltschaft eine Öffentlichkeitsfahndung anregt. Die beantragt dann einen Beschluss vor Gericht. Dazu muss die Maßnahme zielführend sein und die gesetzlichen Vorgaben eingehalten werden. Ob das der Fall ist, entscheidet in jedem Einzelfall ein Richter. Erst wenn der grünes Licht gibt, dürfen Fotos zur Tätersuche veröffentlicht werden.

(vdp)