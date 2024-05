Nach Umbau Der DM-Markt in Aldekerk öffnet wieder

Aldekerk · Nach dem Umbau kann in dem 630 Quadratmeter großen Laden wieder eingekauft werden. Um das mit den Kunden zu feiern, bietet das Unternehmen am Mittwoch und Donnerstag einige Aktionen an.

13.05.2024 , 16:28 Uhr

Am Mittwoch eröffnet der DM-Markt in Aldekerk wieder. Um das mit den Kunden zu feiern, bietet das Unternehmen einige Aktionen an. Foto: Bianca Mokwa

Der DM-Markt an der Umgehungsstraße in Aldekerk, dort wo auch Edeka Kox ist, öffnet wieder am Mittwoch, 15. Mai. Auf einer Fläche von rund 630 Quadratmetern finden Kunden ein vielfältiges Sortiment mit Produkten aus den Bereichen Schönheit und Pflege, Gesundheit, Bio-Lebensmittel, Baby und Kleinkind, Foto, Haushalt und Tiernahrung. Zu finden sind auch die vielen Eigenmarken von dm. Neu ist die Gestaltung des Ladens: „Pastellige Farbtöne und warmes Licht schaffen eine entspannte Einkaufsatmosphäre“, erklärt Filialleiter Jean Pierre Sy, der schon gespannt auf die Reaktionen der Kundinnen und Kunden ist. „Vor allem der Fotobereich ist sehr gemütlich. Dort können Fotobegeisterte ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Bei Fragen zum Erstellen der Fotoprodukte helfen wir jederzeit gerne weiter.“ Ein Hingucker im Beautybereich ist die neue Inspirationsinsel. Dort präsentiert das DM-Team die neuesten Trends aus der Welt der Schönheit. Neu ist das Regal mit den Produkten der Marke Nyx Professional Makeup. Anlässlich der Wiedereröffnung gibt es ein breit gefächertes Programm: Es gibt zehn Prozent Willkommens-Vorteil auf den gesamten Einkauf. Zur Eröffnungsfeier am Mittwoch gibt es Musik, einen Moderator und einen Luftballonmodellierer, es gibt frische Crêpes aus den und an der Kasse kleine Geschenke, solange der Vorrat reicht. Das dm-Team verlost am Mittwoch bei einem Gewinnspiel unter allen Teilnehmenden als 1. Preis einen Reisegutschein im Wert von 1000 Euro. Zweitplatzierte können sich über einen Reisegutschein im Wert von 250 Euro freuen. Der 3. Preis ist eine dm-Geschenkkarte im Wert von 50 Euro. Auch Donnerstag wird es Musik, ein Marken-Quiz und kleine Geschenke geben, auch da gilt: solange der Vorrat reicht. Am Mittwoch eröffnet der dm-Markt in Aldekerk wieder. Es gibt einige Aktionen. Foto: Bianca Mokwa Das Team des DM-Marktes in Kerken hat ab dem kommenden August noch einen Ausbildungsplatz frei. Interessierte können sich unter dm-jobs.de/dubeidm über die Ausbildung im Unternehmen informieren und direkt bewerben.

(RP)