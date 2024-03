Kirchturm in Kerken Die Zeiger in Aldekerk sind wieder da

Die Kirchturmuhr in Aldekerk ist wieder komplett. Im Juni 2023 entwendeten unbekannte Täter die Zeiger der Uhr. Sie machten sich ein Baugerüst zunutze, das damals an der Kirche stand. Am Dienstag wurden die Zeiger installiert. „Wir und auch die Kerkener Bevölkerung sind sehr froh, dass die Kirche wieder vollständig ist“, sagt Albert Lüken, Pfarrer der Gemeinde St. Dionysius in Kerken. Die Zeiger wurden von der Firma Petit & Gebr. Edelbrock installiert, die Kosten beliefen sich auf 6000 Euro. „Das Geld kam zu einem großen Teil durch Spenden zustande. Dafür sind wir sehr dankbar“, sagt Lüken. Bei dem Diebstahl wurde auch die Mechanik der Uhren beschädigt. Deswegen zeigen sie nicht immer die richtige Uhrzeit an. Die Mechanik soll aber auch bald instandgesetzt werden.