Kommentar Unsere Woche: Behörde muss reagieren Pfleger in Aldekerk – Der Kreis muss die Abschiebung stoppen

Es ist wirklich absurd: In Deutschland herrscht Fachkräftemangel. Nicht nur in der Pflege, überall werden händeringend Menschen gesucht. Vor allem Menschen, die die Arbeit verrichten, die viele Deutsche nicht mehr machen wollen. Und dieser Fachkräftemangel wird uns sehr lange begleiten, vor allem in der Pflege. Nach Berechnungen des Institut der Deutschen Wirtschafts in Köln fehlen uns hierzulande bis zum Jahr 2035 eine halbe Millionen Pflegekräfte. Die Regierung und soziale Dienste wie die Caritas werben auf der ganzen Welt Pflegekräfte an, auf den Philippinen, in Indien, im Kosovo. Und jetzt gibt es in Aldekerk einen Mann, der in diesem Job arbeitet, der beliebt ist bei Bewohnern, bei Mitarbeitern. Und dieser Mann, das hat die Ausländerbehörde des Kreises Kleve entschieden, muss die Bundesrepublik jetzt verlassen. Gemeinsam mit seiner Frau, die als Haushälterin ebenfalls in dem Magdalenen-Heim arbeitet. Dass Reza Mahmoudi Torfi und Sohelia Mohamadi Khalafloo nicht in Deutschland bleiben können, widerspricht eindeutig allen Bemühungen, die Personallage in der Pflege irgendwie zu bekämpfen. Es ist – ganz nüchtern betrachtet – schlicht widersinnig. Und es ist ein schlechtes Signal: Für Geflüchtete zeigt es, auch wenn man sich Arbeit sucht, auch wenn man alles für Integration tut, nicht straffällig wird: Es lohnt sich nicht. Und für die Arbeitgeber bedeutet die Entscheidung, dass es sich nicht lohnt, Geflüchtete auszubilden – es kann ja sein, dass sie trotz guter Leistung bald wieder weg sind.