Zum ersten Mal in Aldekerk Aldekerker Trödelmarkt im eigenen Vorgarten

„Mit der Initiative haben wir voll ins Schwarze getroffen!“, schreibt Irmgrid Bappert, ehemalige Vorsitzende auf der Webseite des Heimatvereins in Aldekerk. Auch die beiden neuen Vorsitzenden, Franz-Jakob Helmings und Michael Pickmann sind sichtlich erfreut, dass so viele Leute das Angebot des Heimatvereins am Wochenende angenommen haben. Über 70 Ausstellerinnen und Aussteller haben einen Stand vor der eigenen Haustüre angemeldet. Von Fotoapparaten, Kinderklamotten, einer Teddybärensammlung oder einfach dem liegengebliebenen Hausrat war in der Aldekerker Innenstadt alles, was das Trödlerherz begehrt, zu finden.