Schulleben in Kerken : Caritas übernimmt Ganztag an St.-Petrus-Schule

Aldekerk Nun steht fest: Die Caritas wird weiterhin für das Ganztagsangebot an der St.-Petrus-Grundschule in Aldekerk zuständig sein. Die Gebühren werden steigen.

Aufatmen bei den Eltern: Die Caritas bleibt weiterhin im Boot des Ganztags an der St.-Petrus-Grundschule in Aldekerk. Das war bis zur Ratsentscheidung nicht sicher. Denn die Gemeinde Kerken hatte die Betreuung neu ausgeschrieben. „Wir sind dazu verpflichtet, öffentlich auszuschreiben“, erklärte Kerkens Bürgermeister Dirk Möcking. Der Fünf-Jahres-Vertrag mit der Caritas war ausgelaufen. Einige Eltern fürchteten, es könne einen neuen Anbieter geben. In einem Brief an den Bürgermeister und den Gemeinderat lobten die Eltern die „hohe fachliche Kompetenz“ der Caritas-Mitarbeiter. Mit knapp 80 Unterschriften versehen, gab Regine Heitmann stellvertretend für die Elternschaft den Brief bei der Gemeinde ab. Am Tag der Entscheidung bei der Gemeinderatssitzung war sie dabei. Zwar fiel die Entscheidung im nicht-öffentlichen Teil, aber direkt danach habe man den Eltern das Ergebnis mitgeteilt, sagt Bürgermeister Möcking.