Ehrenamtspreisträger in Kerken Bank in Aldekerk zu Ehren Theo Peschers aufgestellt

Es gibt eigentlich kaum Vereine in Aldekerk, in denen Theo Peschers nicht aktiv war oder ist. Seit über 70 Jahren ist er Mitglied beim TV Aldekerk, er war bis zu ihrer Auflösung Vorsitzender der Kolpingfamilie, ist Mitglied im Heimatverein und damit unter anderem für den Bau des Martinsdenkmals und des Alsters-Brunnens mitverantwortlich. Für all diese Ehrenämter erhielt Peschers 2022 den Ehrenamtspreis der Gemeinde Kerken. Jetzt, zu seinem 90. Geburtstag am 27. Mai, bekam er auch eine eigene Bank geschenkt. Sie steht gegenüber des ehemaligen Jugendheims.