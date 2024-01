Urteil im Missbrauchs-Prozess von Geldern Drei Jahre Freiheitsstrafe für OGS-Betreuer

Der frühere Mitarbeiter der Albert-Schweitzer-Grundschule in Geldern wurde vom Landgericht Kleve zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren verurteilt. Das Gericht sprach den 24-Jährigen in 27 Fällen des sexuellen Missbrauchs von Kindern in Tateinheit mit sexuellem Missbrauch von Schutzbefohlenen schuldig.