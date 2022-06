Albert-Schweitzer-Grundschule in Geldern : Gelderner Schulneubau beim „Tag der Architektur“

Die Albert-Schweitzer-Grundschule in Geldern. Foto: Gerhard Seybert

Geldern Besondere Asuzeichnung für die Planung der Albert-Schweitzer-Grundschule. Am Sonntag, 19. Juni, kann man das neue Schulgebäude zwischen 11 und 16 Uhr besuchen. Um 11 Uhr sowie um 15 Uhr werden zudem zwei kostenlose Führungen angeboten.

Am Wochenende 18. und 19. Juni werden zum „Tag der Architektur“ in 76 Städten und Gemeinden Nordrhein-Westfalens 139 Projekte öffentlich vorgestellt. Dazu gehört das Neubauprojekt an der Albert-Schweitzer-Grundschule in Geldern. Am Sonntag, 19. Juni, können interessierte Bürger das neue Schulgebäude zwischen 11 und 16 Uhr besuchen. Um 11 Uhr sowie um 15 Uhr werden zudem zwei kostenlose Führungen angeboten.

„Wir freuen uns, den Neubau der Albert-Schweitzer-Schule am Tag der Architektur auch der breiten Gelderner Öffentlichkeit präsentieren zu können“, sagt Ernst-Christian Gerats von der Gelderner Baugesellschaft. „Wir hoffen natürlich, dass möglichst viele Besucher das Angebot wahrnehmen.“ Der Neubau ist das einzige Projekt, das in diesem Jahr aus dem Kreis Kleve am Tag der Architektur NRW teilnimmt.

Entstanden ist an der Schlossstraße in den vergangenen Monaten ein rund 1200 Quadratmeter großes Gebäude mit neuen Klassen- und Differenzierungsräumen, einer großen Mensa und neuen Räumen für den Offenen Ganztag. Im Herbst 2021 wurde es an die Schule übergeben. Zurzeit wird noch das alte Bestandsgebäude saniert. Die Planung und Durchführung des Bauprojekts lag vollständig in Hand der Gelderner Baugesellschaft – namentlich bei Ernst-Christian Gerats (Architekt) und Jan Spickmann (Bautechniker).

„Wir freuen uns, dass die Menschen in unserem Land endlich wieder die Möglichkeit haben, Architektur vor Ort zu erleben und sich mit Architekten persönlich auszutauschen“, erklärt Ernst Uhing, Präsident der Architektenkammer NRW. Der Tag der Architektur wolle den Anlass bieten, Fachleute und interessierte Laien ins Gespräch zu bringen und Architektur ein Wochenende lang in den Fokus einer breiten Öffentlichkeit zu rücken. Alle Bauwerke finden sich mit Kurzinfos, Fotos und Besichtigungszeiten auch in einer Datenbank unter www.aknw.de.