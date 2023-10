Gemeinsam mit rund 250 Gläubigen aus Kerken im Vatikan Albert Lüken feiert Priesterjubiläum in Rom

Rom/Kerken · Rund 250 Gläubige aus Kerken reisten mit fünf Bussen und per Flugzeug in die italienische Hauptstadt, um dabei zu sein, wenn ihr Seelsorger in der Basilika des Petersdoms sein zehnjähriges Priesterjubiläum feiert.

12.10.2023, 13:00 Uhr

Ein großer Moment, festgehalten vom Hoffotografen des Vatikan: die Kerkener Gemeinschaft mit Jubilar Albert Lüken (Mitte) sowie Pastor Charles Raya (Mitte, links) und Vikar Dr. Sebastian Wetter (Mitte, rechts) nach der Messe im Petersdom zu Rom. Foto: Vatikan / Andreas Höffmann

Von Herbert van Stephoudt

Eine Kirchengemeinde feiert ihren Pastor – und das im Vatikan. Nicht weniger als das erlebte Kerkens Pastor Albert Lüken, mit dem rund 250 Menschen, größtenteils aus Kerken, in diesen Tagen nach Rom gereist sind, um mit ihm in der Basilika des Petersdoms sein zehnjähriges Priesterjubiläum zu feiern.