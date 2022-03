Ausstellung zu 550 Jahre St. Antonius Kevelaer : Ein Tag im Museum

Kevelaer Ein Heiliger, viele Jahre Kirchengeschichte und Jubiläumsbier, das gibt es zu 550 Jahre St. Antonius Kevelaer. Welche Rolle die Wallfahrt dabei spielt, erklärt die Museumsleiterin.

Kirchengeschichte muss langweilig sein? Wer das glaubt, der dreht sich bei der aktuellen Ausstellung im Kevelaerer Museum am besten nicht direkt um, sondern schwenkt leicht nach rechts. Dort stehen Maltische. Wer sich den Heiligen Antonius erst einmal bunt angemalt hat, der bekommt vielleicht eine andere Beziehung zu ihm. Dass nicht nur Kinder das Angebot annehmen, zeigt ein farbenfrohes Exemplar an der Pinnwand, das mit „eine 82-jährige Besucherin“ unterzeichnet ist. „Wir haben über die Museumspädagogin einige Veranstaltungen geplant, um an das Thema spielerisch heranzugehen“, sagt Museumsleiterin Veronika Hebben zur aktuellen Ausstellung, die 550 Jahre Pfarrei St. Antonius Kevelaer beleuchtet. Dazu gehörte unter anderem das Basteln von plüschigen Stoffschweinchen. Warum? Weil der Paarhufer meistens zu den Füßen des Heiligen zu finden ist. Damit gilt Antonius als Schutzpatron der Haustiere, aber auch der Landwirtschaft, was gut zum Niederrhein passt. Deswegen wundert es nicht, dass es nicht nur in Kevelaer eine Kirche gibt, die den Namen des Schutzheiligen trägt. Eine St.-Antonius-Kirche gibt es zum Beispiel auch in Sevelen, und auch ein St.-Antonius-Haus. Das jetzige Seniorenheim war früher ein Krankenhaus. Auch für die Kranken galt Antonius als Schutzpatron.