Aktivitäten in Straelen vor dem Besuch von Steinmeier

In Straelen : Platz machen für den Bundespräsidenten

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier kommt nach Straelen. Foto: dpa/Monika Skolimowska

Straelen Am heutigen Donnerstag besucht Frank-Walter Steinmeier das Europäische Übersetzer-Kollegium in Straelen. Das erfordert in der Blumenstadt einige Vorkehrungen. Auch wenn die Stadt nicht die Gastgeberin ist.

Zum dritten Mal begrüßt das Europäische Übersetzer-Kollegium (EÜK) am heutigen Donnerstag einen deutschen Bundespräsidenten in seinen Mauern. Frank-Walter Steinmeier ist zu Gast. Doch Geschäftsführerin Dr. Regina Peeters und ihre Mitarbeiter haben vorher nicht allzu viel Zeit, um diesen Termin vorzubereiten. „Wir können erst in der Nacht zum Donnerstag alles umräumen“, berichtete die Geschäftsführerin.

Denn bis dahin läuft der „normale“ Betrieb im EÜK weiter. Und das heißt in diesem Fall: ein Atriumsgespräch der Kunststiftung NRW. Seit Montag sind dafür Übersetzer der Werke von W.G. Sebald in dem Haus an der Kuhstraße. Bis zum Samstag dauert dieses Treffen, das aber für den Steinmeier-Besuch kurzzeitig unterbrochen werden muss. Außerdem arbeiten derzeit Übersetzer von Argentinien bis Ungarn im EÜK, die in der gewohnten Weise betreut werden.

Der Bundespräsident, dessen Ankunft, anders als bisher angenommen, erst gegen 15.40 Uhr erwartet wird, wird laut Programm durch das Haus geführt. Danach kommt es im Atrium zu einem Round-Table-Gespräch mit sechs Übersetzern, das etwa eine Stunde dauert.

Rolf Stöcker (l.) und Jochen Lennartz vom Ordnungsamt an der Kuhstraße. Foto: Klatt

Als Vertreter des Landes NRW ist der stellvertretende Ministerpräsident Dr. Joachim Stamp vorgesehen. Ein weiterer Programmpunkt ist der Eintrag des Bundespräsidenten in das Goldene Buch der Stadt, natürlich im Beisein von Bürgermeister Hans-Josef Linßen.



„Ich weiß nur, dass ich um 15 Uhr im EÜK sein soll“, sagte der Rathaus-Chef. Ansonsten sei ja nicht die Stadt die Gastgeberin, sondern das EÜK. Was nicht bedeutet, dass die Verwaltung, und hier vor allem das Ordnungsamt, nicht in die Vorbereitungen eingebunden ist. Laut Ordnungsamtsleiter Rolf Stöcker liegt die Federführung beim Bundeskriminalamt (BKA), das sich mit der Polizei abspreche. Die Stadt werde von der Polizei informiert und arbeite mit ihr Hand in Hand bei der Umsetzung der Maßnahmen. Stöcker: „Wir unterstützen, wo wir können.“

An vielen Stellen in der Innenstadt wird man heute sein Auto nicht wie gewohnt abstellen können. So ist der kleine Parkplatz hinter dem EÜK am Friedensweg ab 11 Uhr gesperrt. Auf der Kuhstraße gilt von Takko bis zum Südwall von 11 bis 17 Uhr ein beidseitiges Halteverbot. An der Kreuzrinne will Stöcker einen Mitarbeiter postieren, der verhindern soll, dass jemand von dort in die Kuhstraße einbiegt. Eine Sperrbake, besetzt mit einem Polizisten und einem Ordnungsamtsmitarbeiter, wird am „Bäcker von Lüllingen“ aufgestellt. Die Zufahrt zu den Parkplätzen Klosterplatz und Klosterstraße bleibe vom Wall aus frei, so Stöcker. Insgesamt sollen die Einschränkungen auf ein Minimum begrenzt werden.