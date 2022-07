Caritas bei Straßenparty in Geldern : Aktionstag Inklusion stieß auf großes Interesse

Geldern Ziel der Aktion war es, Menschen für das Thema Inklusion zu sensibilisieren. Das Angebot der Netzwerkpartner vor Ort war vielfältig.

Das Angebot der Netzwerkpartner war vielfältig. Das Haus Bernadin bot Fahrten mit dem Behindertenfahrrad durch die Stadt an, der Nabu stelle sein Projekt „Umweltbildung inklusiv“ anhand eines Kräuterquiz‘ vor und am Stand der Caritas konnte man sich in die Rolle von Seh- oder Gehbehinderten versetzen. Simulationen mit speziellen Brillen und Fahrten im Rollstuhl brachten so manchen Besucher zum Nachdenken. Der Kreissportbund war mit einer Zumbagruppe vertreten und lud zum Mittanzen ein, und das Haus Freudenberg präsentierte sich mit zahlreichen Schauspielern der bekannten inklusiven Theatergruppe.