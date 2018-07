Aktionen auf dem Gelderner Wochenmarkt

Aktion : „Rund-um-gesund“-Aktionen auf Gelderns Markt

Lisa Kastner von den Marktbeschickern. Foto: Bianca Mokwa

Geldern (bimo) Wer den Wochenmarkt in Geldern am Freitag, 3. August, besucht, wird sich wundern. Neben den üblichen frischen Angeboten gibt es jede Menge mehr rund um das Thema Gesundheit. „Rund-um-gesund“ ist keine neue Aktion, aber eine, die offenbar so gut ankommt, dass nachgefragt wurde, als sie einmal nicht im regelmäßigen Turnus stattfand.

„Es ist eine Plattform, auch Leute ins Boot zu holen, die sonst nicht auf dem Wochenmarkt stehen“, sagt Lisa Kastner von den Marktbeschickern.

Heilpraktikerin Claudia Müncks wird vor Ort sein und ihre individuellen Therapieansätze vorstellen. „Es geht um den Beratungsaspekt. Die Marktbesucher haben einfach die Gelegenheit, unbefangen fragen zu können“, sagt Lisa Kastner. Die Südwall-Apotheke wird mit einem Glücksrad und Blutdruckmessstation da sein und Körperpflegeberatung anbieten. Das Sanitätshaus Kessels präsentiert kleine und große Hilfsmittel, die das Leben bei körperlicher Einschränkung erleichtern, und das Therapiezentrum van Hees informiert über Kursangebote und gibt Tipps zur Fitness.



Wer seine Blutwerte mitbringt, bekommt von Ernährungsberater Peter Plaumann Ratschläge für eine gesunde Ernährung. Wer nach so viel Informationen eine Pause braucht, kann beim „Carpe Diem“ einkehren. Dort steht das Vitalfrühstück auf der Karte. Frisch gestärkt kann man Informationen sammeln über die Arbeit des Amani-Kinderdorfs. „Die Kinderdörfer geben eine Chance, selbstständig zu werden, und begleiten von kleinauf bis zum Berufsabschluss“, erklärt Lisa Kastner. Sascha Vermöhlen wird über das Thema Hausnotruf informieren.