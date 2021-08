Aktion in Walbeck : Für kreative Kinder Becher in die Tonne

Straelen/Walbeck Während der Sommermusik im Waldfreibad Walbeck kommt es zur Aktion „Becher(n) für den guten Zweck“. Mit dem Erlös möchte die Stiftung „Du bist wertvoll“ auf dem Gelände später eine Kreativstraße errichten.

Fünf Veranstaltungen bietet die Sommermusik. Am Donnerstag, 5. August, gibt Johannes Oerding ein Konzert. Comedian Torsten Sträter gastiert am Freitag/Samstag, 6./7. August. Oerding singt und spielt noch einmal am Samstag, 14. August, bevor Tim Bendzko am Sonntag, 15. August, mit seinem Konzert die Reihe beschließt. Mit der Aktion „Becher(n) für einen guten Zweck“ kann man an diesen Abenden die Stiftung unterstützen. Und so geht es: Wer helfen will, wirft seinen Pfandbecher in einen der gelben „Du bist wertvoll“-Tonnen am Stiftungsstand oder gibt ihm der Crew, die an den gelben T-Shirts zu erkennen ist. Pro Becher wird ein Euro für die Kreativstraße verwendet.