Aktion im Gelderland : Mit dem Rad zum Einkaufen fahren

Beim Stadtradeln geht es darum, möglichst viele Kilometer auf dem Fahrrad zurückzulegen. Foto: Jürgen Moll

Gelderland Die Aktion „Stadtradeln“ im Kreis Kleve dauert vom 21. Juni bis 11. Juli. Anmeldungen sind in den Rathäusern ab sofort möglich. Es geht darum, möglichst viele Kilometer im Alltag mit dem Rad zurückzulegen und damit CO2 einzusparen.

Das Stadtradeln steht in diesem Jahr unter dem Motto „Mit dem Rad zum Einkaufen“ und findet vom 21. Juni bis 11. Juli in allen Kommunen des Kreises Kleve statt. Die Anmeldung zum Wettbewerb, bei dem es darum geht, 21 Tage lang möglichst viele alltägliche Wege klimafreundlich zurückzulegen, hat der Kreis Kleve übernommen.

Die Gemeinde Wachtendonk nimmt zum dritten Mal an dieser Aktion teil. Ab sofort können sich alle Radler unter www.stadtradeln.de/wachtendonk registrieren lassen. Aufgrund der besonderen Situation werden derzeit keine Veranstaltungen zum Stadtradeln geplant. Trotzdem können Teilnehmer zahlreiche Kilometer zurücklegen. Rückfragen bei der Gemeinde Wachtendonk beantwortet André Grotjann, Telefon 02836 915566, E-Mail [email protected]

Info Maßnahmen gegen die Umweltbelastung Kohlendioxid Etwa ein Fünftel der klimaschädlichen Kohlendioxid-Emissionen in Deutschland entstehen im Verkehr (Umweltbundesamt 2016). Hoher Anteil Im Jahr 2010 verursachten Pkw und Krafträder 79 Prozent der Kohlendioxid-Emissionen im Personenverkehr (Statistisches Bundesamt 2013). Einsparung Etwa 7,5 Millionen Tonnen CO 2 ließen sich allein in Deutschland vermeiden, wenn etwa 30 Prozent der Kurzstrecken bis sechs Kilometer in den Innenstädten mit dem Fahrrad statt mit dem Auto gefahren werden (Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung 2002).

2020 lag Issum bei der erstmaligen Teilnahme im Vergleich zu den Kreis Klever Kommunen auf einem sehr guten 6. Platz knapp vor der Wallfahrtsstadt Kevelaer und das bei der erheblich geringeren Bewohnerzahl. Und auch in diesem Jahr ist Issum mit von der Partie. Bürgermeister Clemens Brüx: „Beim Wettbewerb Stadtradeln geht es um Spaß am Fahrradfahren und tolle Preise, aber vor allem darum, möglichst viele Menschen für das Umsteigen auf das Fahrrad im Alltag zu gewinnen und dadurch einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten.“ Anmelden können sich Interessierte schon jetzt unter www.stadtradeln.de. Fragen beantwortet Franz-Josef Hüls bei der Gemeinde Issum, Telefon 02835 1090 oder [email protected]

Die Stadt Geldern würde sich freuen, wenn die tolle Bilanz aus dem Vorjahr noch einmal verbessert würde. 2020 hatten sich insgesamt 446 Radelnde in den 96 Teams für Geldern angemeldet und beteiligt. 110.066 Kilometer wurden insgesamt geradelt – so wurde der Ausstoß von 16 Tonnen Kohlendioxid vermieden. Bislang sind schon mehr als 50 Teams und über 200 Radelnde für dieses Jahr angemeldet. Aufgerufen sind alle, die in der Stadt Geldern wohnen, arbeiten, einem Verein angehören oder zum Beispiel in der Stadt zur Schule gehen. Wer mitradeln will, braucht sich einfach nur die Stadtradeln-App herunterzuladen und für seine Kommune registrieren. Wenn schon ein Team existiert, kann man diesem beitreten. Möglich ist aber auch, ein eigenes Team zu gründen, zum Beispiel mit den Arbeitskollegen oder Vereinskameraden. Nach der Registrierung können die Teilnehmer direkt losradeln und ihre Kilometer in der App eingeben.

Die Stadtradeln-App ist in Geldern verknüpft mit dem Mängelmelder „Radar“. Die Radfahrer haben so die Möglichkeit, Mängel, die sie während der Fahrradfahrt auf ihrer Strecke entdecken – zum Beispiel ein defekter Ampelknopf oder eine Beschädigung im Straßenbelag – direkt über die App an die Stadt melden zu können.

Die Gemeinde Kerken startet am Montag, 21. Juni, um 10 Uhr auf dem Friedensplatz in Nieukerk ins Stadtradeln-Vergnügen. In Zusammenarbeit mit dem Werbering werden bis 12 Uhr kostenlose Radfahrkarten und Broschüren verteilt. Einen Tag später übergibt Michael Traurig, stellvertretender Bürgermeister der Stadt Straelen, um 11 Uhr an der Hubertuskapelle in Obereyll die Staffeltasche an seine Amtskollegin Renate Fürtjes. Kerkens stellvertretende Bürgermeisterin führt die Radtour nach Rheurdt an, die am Mittwoch, 23. Juni, um 13.50 Uhr an der Hubertuskapelle startet. Angesichts gesunkener Inzidenzwerte dürfen sich zehn Radler an der Tour beteiligen. Interessenten können sich bei Nicole Thissen, Email: [email protected], oder vormittags unter Tel. 02833 922100 anmelden. Die Übergabe der Staffeltasche am Rheurdter Rathaus ist für 14.30 Uhr vorgesehen. Zum Start der Sommerferien plant die Gemeinde Kerken außerdem eine digitale Dorf­rallye für Familien, Kinder und Jugendliche.

„Nach dem Erfolg des letzten Jahres ist unsere Gemeinde auch beim Stadtradeln 2021 vertreten“, teilt die Gemeinde Weeze mit. In Weeze will man wieder kräftig in die Pedale treten unter dem Motto „Mit dem Fahrrad zum Einkaufen.“ Doch selbstverständlich zähle jeder Kilometer - ob zum Einkaufen, zum Arbeitsplatz oder in der Freizeit. „Jeder Kilometer ist wichtig, erst recht, wenn er sonst mit dem Auto zurückgelegt worden wäre“, so die Gemeinde. Die Anmeldungen erfolgen online unter www.stadtradeln.de im Bereich der Weezer Kommune. Sehr gerne können auch Teams (mindestens zwei Personen) gebildet und so gemeinsam Kilometer gesammelt werden. Zudem gibt es ein „Offenes Team Weeze“, falls kein eigenes Team angemeldet werde möchte. Im Bauausschuss appellierte Rositta Moch vom ADFC an alle, sich möglichst zahlreich am Stadtradeln zu beteiligen.

In Straelen haben sich bisher 66 Stadtradler registrieren lassen. Infos bei Thomas Linßen, Telefon 02834 702414, E-Mail [email protected]



Auch Kevelaer macht wieder beim Stadtradeln mit. „Radeln Sie mit für Ihre Gesundheit, ein besseres Klima und eine lebenswerte Stadt“, so die Aufforderung der Kevelaerer Organisatorinnen Mara Ueltgesforth und Lea Heuvelmann. Wer teilnehmen möchte, kann sich unter www.stadtradeln.de/kevelaer registrieren. Wer sich nicht online registrieren möchte, kann dies auch bei der Mobilitätsmanagerin Mara Ueltgesforth unter [email protected] oder 02832 122406 tun. 28 Teams haben sich bislang angemeldet. Von den Politikern wollen nach derzeitigem Stand elf Personen in die Pedale treten.